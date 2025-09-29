AZ-Plus

Unfall auf der A96: Automatischer Notruf rettet Frau das Leben

Eine 53-jährige Frau kommt mit ihrem Wagen von der Autobahn ab und stürzt einen Abhang hinunter. Dank moderner Technik finden Polizisten den Unfallwagen.
Die Frau ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)
Die Frau ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Gilching

Ein automatisiertes Notrufsystem hat einer Frau bei einem Unfall auf der Autobahn im Landkreis Starnberg laut Polizei vermutlich das Leben gerettet. Das sogenannte "eCall-System" wähle bei schweren Unfällen die Notrufnummer und übermittele den Standort des Fahrzeuges, erläuterten die Beamten. 

Automatisierter Notruf: Polizei findet schwer verletzte Autofahrerin auf der A96 in Unfallwagen  

Kurz nach dem automatisierten Notruf am Sonntagabend fanden Polizisten den Unfallwagen an der A96 bei Gilching auf dem Dach liegend.  Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte 53-Jährige aus dem Wrack. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, schwebte sie nicht in Lebensgefahr. 

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau mit ihrem Wagen ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn abgekommen und nach rund 500 Metern einen schrägen Abhang zu einer Unterführung hinabgestürzt war.

