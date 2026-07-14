Ein Lkw kommt von der Fahrbahn ab. Der Unfall auf der A8 bei Irschenberg sorgt in Richtung München für einen kilometerlangen Stau. Die Beeinträchtigungen dauern an.

Ein schwerer Unfall auf der A8 hat am Dienstagmittag für einen kilometerlangen Stau in Richtung München gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam gegen 11.50 Uhr ein slowakischer Lkw auf der Gefällstrecke nach der Anschlussstelle Irschenberg Richtung München in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug über alle drei Spuren nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und blieb umgekippt halb auf der Böschung, halb auf der Fahrbahn liegen.

Laut Autobahnpolizei kam es in diesem Bereich in der Vergangenheit wiederholt zu ähnlichen Verkehrsunfällen. Der Fahrer des Lkw, ein 50-jähriger Slowake, blieb unverletzt. Er wurde zur Sicherheit aber mit dem Rettungsdienst zur Abklärung ins Krankenhaus transportiert.

Immer wieder Unfälle an dieser Stelle

Mithilfe zweier Spezialkräne wurde der Lkw geborgen, dafür wurden zwei Fahrstreifen in Richtung München gesperrt. Dies verursachte einen kilometerlangen Rückstau, der sich bis zur Autobahnausfahrt Rosenheim West zog. Auch in der Fahrtrichtung Salzburg kam es zu Stauungen. Hier berichtete die Polizei, dass ein Pkw, der zum Unfallzeitpunkt Richtung Salzburg fuhr, durch Trümmerteile leicht beschädigt wurde.

Die Bergung des Lkw dauerte bis in den späten Nachmittag. Um 17.30 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten beendet und beide gesperrten Fahrspuren in Richtung München wieder befahrbar sind.

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt, es wird aber, laut Polizei, insbesondere wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit" in Verbindung mit den zum Unfallzeitpunkt herrschenden Regenfällen ermittelt.