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Unbekannter entblößt sich vor Kind (9) – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann hat sich in Fürstenfeldbruck vor einem neunjährigen Kind entblößt. Die Polizei ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauchs und sucht Zeugen.
Andre Wagner
André Wagner |
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In Fürstenfeldbruck hat sich ein Unbekannter vor einem neunjährigen Kind entblößt. (Symbolbild)
In Fürstenfeldbruck hat sich ein Unbekannter vor einem neunjährigen Kind entblößt. (Symbolbild) © imago

Ein Fall von sexuellem Missbrauch eines Kindes hat sich am Dienstagnachmittag in Fürstenfeldbruck ereignet. Wie die Polizei mitteilte, trat im Zeitraum zwischen 15.30  und 16 Uhr vor dem Einkaufscenter "City Point" in der Schöngeisinger Straße 38–40 ein unbekannter Mann einem neunjährigen Kind gegenüber und entblößte sich im Eingangsbereich in voller Absicht vor dem Kind.

Zeugen verweisen Exhibitionisten vom Platz

Offenbar wurde dieser exhibitionistische Vorfall durch Zeugen beobachtet, die den unbekannten Täter vom Platz verwiesen.

Täterbeschreibung: Der Unbekannte ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, er hat kurze rötlich-braune Haare sowie einen kurzen rotbraunen Vollbart. In einem Ohr trägt er einen sogenannten "Tunnel-Ohrring", bekleidet war der Mann mit einem hellen T-Shirt.

Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes

Die Polizei Fürstenfeldbruck hat wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes Ermittlungen gegen den Unbekannten aufgenommen und bittet diese Zeugen um Kontaktaufnahme unter Tel. 08141/612-0. 

Auch weitere Personen, die Angaben zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.

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