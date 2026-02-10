AZ-Plus

Umstände rätselhaft: Mann (57) wird neben Rennrad aufgefunden und stirbt in Klinik

Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus: In Ottobrunn findet ein Passant den offenbar verunglückten Radfahrer und versucht ihn, wiederzubeleben. Im Krankenhaus stirbt der Mann.
Der 57-Jährige aus dem Landkreis München wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. (Symbolbild)
Die Polizei ist noch dabei, die genauen Umstände des Unfalls zu klären: Am Montag ist ein 57-jähriger Mann in Ottobrunn (Landkreis München) leblos neben seinem Rennrad liegend aufgefunden worden und dann im Krankenhaus verstorben.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten", teilt die Polizei weiter mit. Demnach wies der Mann keine gravierenden Verletzungen auf und erlitt einen Atemstillstand.

Ein zufällig vorbeikommender Passant war gegen 5.30 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, hatte umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und den Notruf verständigt.

Der 57-Jährige aus dem Landkreis München wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. "Der gesamte Unfallhergang muss aktuell noch ermittelt werden", so die Polizei.

Zeugenaufruf der Polizei: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang  in der Mozartstraße in Ottobrunn machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322) in Verbindung zu setzen.

