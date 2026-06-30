Überfall auf Wettbüro im Landkreis München 

Drei Männer haben am Montagnachmittag eine Filiale des Wettanbieters Tipico in Unterhaching ausgeraubt. Die Täter entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Was bisher über sie bekannt ist.

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die ein Wettbüro im Landkreis München überfallen haben. (Symbolbild)

Drei maskierte Männer haben am Montagnachmittag eine Filiale von Tipico im Bereich der Münchner Straße überfallen. Zwei der Täter bedrohten einen Angestellten (31) mit einer Schusswaffe bzw. einem Messer, ein dritter stand an der Eingangstüre Schmiere. Als sich der Angestellte weigerte, Geld zu übergeben, bedienten sich die Räuber selbst und nahmen rund 500 Euro aus dem Tresenbereich.

Anschließend flüchteten die Räuber. Eine Fahndung, an der sogar ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Der 31-Jährige aus dem Wettbüro wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 und 2: (Bewaffnet) Männlich, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dünne Statur; schwarz gekleidet, maskiert mit schwarzer Maske

Täter 3. (Aufpasser)

Männlich; schwarz gekleidet; maskiert mit schwarzer Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhofsweg, Münchner Straße und Deisenhofener Weg (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.