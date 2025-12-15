In Grafing kracht ein Mann mit seinem Hyundai in den ihm entgegenkommenden Ford einer Frau. Die 68-Jährige kommt schwer verletzt, der reichlich alkoholisierte Unfallverursacher leicht verletzt ins Krankenhaus,

Die beiden Unfallbeteiligten kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. ((Symbolbild)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Grafing (Landkreis Ebersberg) einen Verkehrsunfall verursacht: Dabei wurde eine andere Autofahrerin schwer verletzt, der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon.

Landkreis Ebersberg: Hyundai-Fahrer stößt mit Ford-Fahrerin zusammen

Wie die Polizei berichtet, war der 45 Jahre alter Ebersberger am Sonntag (14. Dezember) in einem Hyundai von Grafing-Bahnhof aus in Richtung des Ortsteil Nettelkofen unterweg , als ihm eine 68-jährige Frau aus Grafing mit ihrem Ford entgegenkam.

Der Ebersberger sei kurz nach dem Ortseingang in Nettelkofen in einer Rechtskurve geradeaus gefahren und so in die Fahrerseite des anderen Autos geprallt, so die Polizei.

Mit über drei Promille unterwegs: 45-Jähriger ist seinen Führerschein erst einmal los

Der Hyundai-Fahrer sei bei dem Zusammenstoß leicht, die Ford-Fahrerin schwer verletzt worden, beide kamen zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus.

"Bei dem Hyundai-Fahrer konnten vor Ort Ausfallerscheinungen sowie Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von über drei Promille", so die Polizei weiter. Daher sei im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt worden.

Die Polizei ermittelt gegen den 45-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung: "Ein Kraftfahrzeug darf er vorerst nicht mehr führen." An den Unfallfahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf etwa 22.000 Euro schätzt.