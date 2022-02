Trickbetrug in Krailling: 22-Jährige erschleicht sich mehrere Tausend Euro von Seniorin

Eine junge Frau erbeutet mit dem Vortäuschen einer Notlage Bargeld und Schmuck einer Seniorin. Doch diese meldet den Vorfall rechtzeitig der Polizei.

Krailling - Eine junge Frau hat eine über 80-Jährige um Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro betrogen. Nach mehreren Forderungen wurde die Seniorin jedoch misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Am Freitag hatte sich das Betrugsopfer beim Einkaufen befunden, als sie von der 22-jährigen serbischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland angesprochen wurde. Die junge Frau bot der Seniorin laut Polizei an, im Haushalt zu helfen. Die über 80-Jährige willigte ein und nahm sie mit nach Hause. Die 22-Jährige erklärte dann, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befinde und mehrere Tausend Euro für einen Schleuser benötige, der sie zurück in ihr Heimatland bringen solle.

Trickbetrug: Geld für Schleuser

Laut Polizei besuchte die 22-Jährige in den darauffolgenden Tagen die Seniorin erneut und schilderte wieder ihre finanzielle Notlage. Diese übergab ihr daraufhin mehrere Hundert Euro Bargeld. Im weiteren Verlauf fuhren die beiden zu einer Bank, wo mehrere Tausend Euro Bargeld abgehoben und überreicht wurden. Neben dem Geld gab die Dame außerdem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro heraus.

Daraufhin folgten schließlich noch weitere Forderungen, woraufhin sich das Betrugsopfer schließlich entschloss, den Vorfall bei der Polizei zu melden und am Dienstag letztendlich Anzeige erstattete. Die 22-Jährige konnte daraufhin am S-Bahnhof Gräfelfing kontrolliert und festgenommen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.