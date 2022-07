Trickbetrug in Aschheim: Über 100.000 Euro auf Friedhof übergeben

Eine Rentnerin fällt auf einen Schockanruf herein. Sie glaubt, ihrem Sohn mit dem Geld zu helfen. Der Schaden ist enorm.

Aschheim - Eine Rentnerin aus Aschheim erhielt am Donnerstag einen Schockanruf. Ein Mann, der sich als Polizist ausgab, behauptete der Sohn der über 80-Jährigen habe einen schweren Unfall verursacht. Dabei sei eine Frau ums Leben zu kommen.

Damit der Sohn nicht ins Gefängnis komme, müsse die Rentnerin für ihn eine Kaution hinterlegen. Die Seniorin packte ihren gesamten Schmuck zusammen, dazu einige Tausend Euro.

Übergabe am Friedhof in Aschheim

Der Mann überredete die Frau, Schmuck und Geld in eine Tüte zu stecken und an einer bestimmten Stelle auf dem Friedhof in der Eschenstraße in Aschheim an einen Mann zu übergeben. Der Unbekannte verschwand mit der Tüte.

Erst später konnte die Frau mit ihrem Sohn telefonieren und erfuhr dabei, dass die Horrorgeschichte vom tödlichen Unfall frei erfunden war.