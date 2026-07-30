Tresor-Coup bei SpVgg Unterhaching: Polizei sucht Zeugen

Die Täter transportieren bei dem Coup im Landkreis München drei Tresore aus dem Sportpark in Unterhaching ab. Der Schaden liegt bei bis zu 10.000 Euro. Die Polizei bittet bei der Fahndung nach den Tätern um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wie die Täter vorgingen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in das Wirtshaus am Sportpark in Unterhaching eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten anschließend das Wirtshaus, die Gaststätte der Spielvereinigung Unterhaching, sowie mehrere angrenzende Büroräume. Dabei fielen den Einbrechern nach Polizeiangaben zwei Tresore in die Hände, die sie mitnahmen. Einen weiteren Tresor entwendeten sie aus einem der Büros. In den Tresoren befanden sich mehrere Tausend Euro in bar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Geschätzt dürfte es sich um einen Betrag zwischen 5.000 und 10.000 Euro handeln.

Betrieb in der Gaststätte läuft wieder

Die Tatzeit lässt sich nach Informationen der Ermittler eingrenzen auf die Nachtstunden von Dienstag gegen 22 Uhr bis Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Da mehrere schwere Tresore abtransportiert wurden, kann man davon ausgehen, dass mehrere Einbrecher an der Tat beteiligt waren.

Die Kripo hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt und sucht jetzt Zeugen. Anwohner, die verdächtige Beobachtungen rund um den Sportpark Unterhaching gemacht haben, können sich beim Kommissariat 52 unter der Telefonnummer 089/29100 melden.

Der Betrieb in der Gaststätte lief bereits wieder an, kurz nachdem die Kripo und die Spurensicherung im Sportpark wieder abgerückt waren.