Transporter statt Sportwagen: Illegales Rennen auf der Autobahn

Mit drei Transportern heizen die Männer über die A99 und A94 und bringen dadurch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

München - Häufig werden illegale Autorennen mit PS-Boliden oder schnellen Sportwagen absolviert, drei Männer haben sich am vergangenen Sonntag aber für gänzlich andere Fahrzeuge entschieden.

Wie die Polizei berichtet, waren die Männer jeweils mit einem Mercedes-Transporter unterwegs und lieferten sich gleich auf zwei Autobahnen ein waghalsiges und natürlich verbotenes Rennen. Zunächst waren sie auf der A99 zwischen den Anschlussstellen Aschheim und Kirchheim bei München unterwegs. Sie brachten die anderen Verkehrsteilnehmer in Gefahr – unter anderem, indem sie rechts überholten.

Männer rasen über A99 und A94

Am Autobahnkreuz München-Ost wechselten sie dann auf die A94 in Richtung Passau. Auch dort fielen die Männer durch ihren risikoreichen und gefährlichen Fahrstil auf. An der Anschlussstelle Dorfen verließen sie die Autobahn, kurze Zeit später konnte die Polizei die Fahrer kontrollieren.

Die Männer wurden angezeigt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Vorfall liefern können sollen sich bei der Verkehrspolizei Hohenbrunn unter Tel. 08102/74450 melden.