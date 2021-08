Transporter kracht in Lkw: Mehrere Schwerverletzte auf der A9

Schwerer Auffahrunfall auf der A9: Am späten Mittwochabend ist ein Kleintransporter in einen Kipp-LKW gekracht, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Neufahrn bei Freising - Am späten Mittwochabend ist es auf der A9, etwa 500 Meter vor der Rastanlage Fürholzen West, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Wie die Polizei berichtet, übersah der Fahrer eines Kleintransporters gegen 23.30 Uhr einen vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw und krachte in dessen Heck. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde die Front des Kleintransporters so stark deformiert, dass die 30-jährige Beifahrerin erst von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Alle acht Insassen des Kleintransporters verletzt

Auch der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die anderen sechs Insassen im Kleintransporter verletzten sich leicht, sie wurden vor Ort versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung München bis 4.10 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. Seit den Morgenstunden läuft der Verkehr im Abschnitt wieder störungsfrei.