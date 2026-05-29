Tragödie im Münchner Norden: 23-Jähriger ertrinkt

Ein Abend am Badesee nimmt eine dramatische Wende: Ein Schwimmer ruft unvermittelt um Hilfe und verschwindet im Wasser.

Ein 23-Jähriger ist bei einem Badeunfall am Mühlsee in Neufahrn bei Freising (Landkreis Freising) ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, sei der Mann am Abend gemeinsam mit seiner Frau beim Schwimmen gewesen.

Auf Höhe einer im See verankerten Schwimminsel habe der 23-Jährige kurz um Hilfe gerufen und sei direkt im Anschluss untergegangen. Anwesende Badegäste leiteten den Angaben zufolge sofort eine Suche ein, während ein Großaufgebot an Helfern alarmiert wurde. An der Suche beteiligten sich neben Wasserrettern und Tauchern der Feuerwehr auch ein Polizei- sowie ein Rettungshubschrauber.

Rund 30 Minuten nach dem Untergehen konnten die Einsatzkräfte den Schwimmer nur noch bewusstlos auffinden und bergen. Die Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 23-Jährige verstarb noch vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen. Laut Polizeiangaben gebe es aktuell jedoch keinen Verdacht auf ein Fremdverschulden.