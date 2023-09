Tragischer Wanderunfall: 50-Jährige stürzt am Brauneck in den Tod

Bei einem Wanderausflug ist in der Nacht auf Mittwoch eine 50-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihre Leiche konnte am nächsten Morgen von den Einsatzkräften geborgen werden.

Bad Tölz - Bei einem Wanderausflug ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine 50-jährige Taufkirchnerin am Brauneck ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau am Dienstag in den Tegernseer Bergen Wandern gehen. Gegen 15.30 Uhr schickte die Frau ihrer Tochter dabei noch Fotos von der Wanderung – später konnte die Polizei dann feststellen, dass diese Fotos am Brauneck entstanden waren.

Tödlicher Bergunfall am Brauneck: Tochter alarmiert die Rettungskräfte

Als ihre Mutter auch um Mitternacht noch nicht zurückgekehrt war, rief die besorgte Tochter die Polizei, um die Frau als vermisst zu melden. Daraufhin begannen die Einsatzkräfte sofort mit der Suche, an der auch ein Helikopter beteiligt war. Gemeinsam mit der Bergwacht wurde so nach Lokalisierung des Handys der Bereich Brauneck-Achselköpfe-Benediktenwand abgesucht.

Am nächsten Morgen konnte die Leiche der Frau geborgen werden

Am Mittwoch um 7 Uhr wurde die Vermisste schließlich im Bereich Achselköpfe Südwände in steilem Schuttreißengelände liegend, verstorben, aufgefunden. Die Tote konnte anhand mitgeführter Gegenstände als die Vermisste identifiziert werden. Dem Anschein nach war sie aus großer Höhe in dem Steilgelände abgestürzt und verletzte sich dabei tödlich.

Absturz möglicherweise durch unpassendes Schuhwerk verursacht

Eine Ursache des Absturzes könnte laut Polizei das, für die Wandertour ungeeignete, Schuhwerk der Frau gewesen sein. Die Bergung der Leiche erfolgte schließlich unter Mitwirkung der Lenggrieser Bergwacht, dem Polizeihubschrauber und zwei Beamten der Alpinen Einsatzgruppe.