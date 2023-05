Tragischer Bade-Tod: Mann (23) ertrinkt im Unterschleißheimer See

Ein Mann (23) schwimmt am Montagabend alleine im Unterschleißheimer See und ertrinkt. Die vom Vater alarmierte Wasserwacht kann ihn nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Rettungskräfte am Ufer des Unterschleißheimer Sees. In dem Badesee ist am Montag (29.05.2023) ein 23-Jähriger bei einem Badeunfall gestorben.

Unterschleißheim - Ein Mann ist bei einem Badeunfall in einem See in Oberbayern gestorben. Die genaue Todesursache des 23-Jährigen sowie der Termin für die Obduktion seien noch nicht bekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Tragischer Tod: Mann (23) ertrinkt im Unterschleißheimer See

Der Mann war am Montag um 19.45 Uhr nach Angaben der Wasserwacht Bayern von seinem Vater als vermisst gemeldet worden. Etwa eine Stunde später fanden ihn die Einsatzkräfte im Unterschleißheimer See (Landkreis München) unter Wasser.

Die Wasserwacht, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Feuerwehr und ein Helikopter suchten den See nach dem Vermissten ab. Mittels eines Hand-Sonar-Geräts hat die DLRG den Mann dann unter Wasser gefunden.

Der Notarzt habe nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen können. Nach ersten Erkenntnissen könne Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Wasserwacht weist noch einmal darauf hin, dass man lange Strecken nicht alleine schwimmen soll. Kreislaufprobleme oder Erschöpfung können auch bei jüngeren und fitten Menschen auftreten.