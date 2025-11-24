AZ-Plus

Tote Frau in Olchinger Hotel gefunden: Verdächtiger meldete die Leiche selbst

Ein Hotelgast meldet sich mit einer ungewöhnlichen Nachricht an der Rezeption. Wenig später finden Einsatzkräfte eine Leiche in seinem Zimmer.
Der 56-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Olching

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Hotelzimmer in Oberbayern sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Er hatte das Zimmer gebucht und das Personal an der Rezeption des Hotels in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) über die Leiche informiert, wie die Polizei mitteilte. Später hätten Polizisten den 56 Jahre alten Deutschen festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Frau, eine 38-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim, durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die mutmaßliche Tatwaffe hätten die Ermittler im Hotel sichergestellt. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte, es werde auch ermittelt, inwieweit der mutmaßliche Täter und das Opfer sich kannten.

