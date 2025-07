Tödlicher Unfall in Ismaning: 16-Jähriger prallt mit Motorroller gegen Baum

Ein Jugendlicher ist mit seinem Motorroller unterwegs. Dann verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall mit seinem Motorroller ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige mit seinem Fahrzeug in Richtung Ismaning (Landkreis München) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Nach Polizeiangaben wurde er zunächst vor Ort behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er noch am selben Tag an seinen schweren Verletzungen. Die Ersthelfer wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut, so ein Polizeisprecher.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.