Tödlicher Unfall in Grünwald: Fußgängerin stirbt

In Grünwald hat sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin ums Leben kam.

Bei einem Unfall in Grünwald kommt eine Fußgängerin ums Leben. (Symbolbild)

Am Marktplatz in Grünwald hat sich am Freitag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben erfasst ein Autofahrer eine Fußgängerin, die über die Fahrbahn wollte. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Angehörige des Unfallopfers konnte zunächst nicht von der Polizei erreicht werden. Weite Informationen lagen am Freitagnachmittag zunächst noch nicht vor.