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Tödlicher Unfall nahe München: Frau (78) überfährt ihren Ehemann (75)

Der Mann erliegt in einer Münchner Klinik seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein unfallanalytisches Gutachten an.
Guido Verstegen
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Der schwer verletzte Mann kam in ein Münchner Krankenhaus. Dort starb der 75-Jährige am Montagnachmittag. (Symbolbild)
Der schwer verletzte Mann kam in ein Münchner Krankenhaus. Dort starb der 75-Jährige am Montagnachmittag. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Er wollte seiner Frau bei der Ausfahrt von einem Grundstück behilflich sein: Ein 75-jähriger Mann ist am Montag (3. August) bei einem tragischen Unfall in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck) ums Leben gekommen.

Bei Ausfahrt aus dem Grundstück: Frau übersieht ihren Ehemann

Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr in der Parkstraße. Eine 78-jährige Frau wollte demnach mit ihrem Skoda Enyaq das Grundstück verlassen.

Ihr 75-jähriger Ehemann habe sich außerhalb des Fahrzeuges befunden, um ihr "als Ausweiser" zur Seite zu stehen: "Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache übersah die Fahrzeugführerin ihren Ehemann und fuhr diesen an."

75-Jähriger erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen

Der Mann sei zu Boden gestürzt und von dem Fahrzeug überrollt worden. Der Rettungsdienst brachte den Mann nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in ein Münchner Klinikum, wo er im Verlauf des Nachmittags verstarb. Die Ehefrau sei von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.

Zur Klärung der genauen Hintergründe forderte die Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten an.

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