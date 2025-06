Tödlicher Unfall bei Lengdorf: Mercedes-Fahrer kommt von der Straße ab

Ein Autofahrer verliert auf einer Landstraße bei Lengdorf die Kontrolle über seinen Mercedes und prallt gegen zwei Bäume. Der 42-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Der 42-Jährige erlag trotz Reanimation durch Rettungsdienst und Notarzt noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Erding ist ein 42-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall bei Lengdorf: 42-jähriger Mercedes-Fahrer kommt von der Straße ab

Wie die Polizei weiter berichtet, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend (24. Juni) gegen 23 Uhr im Gemeindegebiet Lengdorf auf der Staatsstraße 2084 zwischen Kirchasch und Landersdorf.

Der 42-Jährige aus dem Landkreis Erding war demnach mit seinem Mercedes in Richtung Landersdorf unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und dann mit zwei Bäumen kollidierte.

Trotz Reanimation: 42-Jähriger erliegt an Unfallstelle seinen Verletzungen

Durch den Zusammenstoß sei der Wagen erneut auf die Fahrbahn geraten, habe sich überschlagen und sei letztlich rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen geblieben.

"Der Pkw-Fahrer erlag trotz Reanimation durch den hinzugerufenen Rettungsdienst und den Notarzt noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen", so die Polizei. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden beidseitig gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Landshut gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag, und ein Sachverständiger war vor Ort, um die genaueren Umstände zu klären.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Dorfen (Telefon 08081/9305-0).