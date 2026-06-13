Tödlicher Unfall auf der B12: Familie aus München kommt ums Leben

Bei einem Unfall auf der B12 im Landkreis Altötting kommt am Samstagmorgen eine dreiköpfige Familie aus München ums Leben.

Auf der B12 kam es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall (Symbolbild)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5.18 Uhr, hat sich auf der B12 zwischen Stammham und Marktl am Inn (Landkreis Altötting) ein schrecklicher Unfall ereignet. Dabei kam eine dreiköpfige Familie aus München (47, 44 und 2 Jahre) ums Leben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf AZ-Nachfrage bestätigte.

Laut Polizeiangaben stieß das Auto der Familie kurz vor dem Übergang der B12 auf die A94 in Richtung München frontal mit einem Sattelschlepper zusammen. Die beiden Erwachsenen und das Kleinkind aus München verletzten sich dabei so schwer, dass sie ihren Verletzungen erlagen. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock, blieb jedoch unverletzt.

Pkw soll laut Zeugen auf Gegenfahrbahn gekommen sein

Zeugenaussagen zufolge soll der Pkw aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem Lkw kollidiert sein. Ob sich der Unfall wirklich so zugetragen hat, ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen durch einen Gutachter.

Noch am Nachmittag liefen am Unfallort der Polizeieinsatz, der betroffene Streckenabschnitt ist mittlerweile wieder freigegeben.