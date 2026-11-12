Tödlicher Unfall auf A92: BMW-Raser wegen Mordverdachts festgenommen

Schwerer Unfall am Samstag auf der A92. Dabei zieht sich ein 63-Jähriger tödliche Verletzungen zu. Das Opfer soll Klinikchef in Ingolstadt sein. Der Unfallverursacher sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 24-Jähriger aus Landshut hat auf der A92 einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. (Symbolbild)

Update, 12.11., 9.40 Uhr: Wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab, wurde der 24-jährige Unfallverursacher am Mittwoch auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Landshut vorläufig festgenommen.

Die bisherigen Ermittlungen weisen darauf hin, dass es dem 24-Jährigen bereits zu Beginn der Fahrt darauf ankam, mit seinem BMW M4 Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen. Dabei nahm er die Gefährdung von Leib und Leben seiner beiden Fahrzeuginsassinnen und anderer Verkehrsteilnehmenden in Kauf.

Am frühen Mittwochmorgen wurden die Wohnungen des 24-Jährigen und seiner beiden Beifahrerinnen nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Dabei konnten verschiedene Speichermedien sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden müssen.

Nach der Festnahme des 24-Jährigen erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einen Haftbefehl wegen Mordverdachts und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und ordnete gegen ihn Untersuchungshaft an.



Update, 10.11., 10.40 Uhr: Wie mehrere Medien, , berichten, soll es sich bei dem tödlich verunglückten 63-jährigen Audifahrer um Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums Ingolstadt, handeln. Das Klinikum gab den Tod des Mediziners bei Instagram bekannt. Tiete stand seit 2017 an der Spitze des Klinikums.

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Ursprungsmeldung vom 9.11.: Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Samstagabend auf der A92 ereignet. Laut Polizeiangaben war gegen 21.08 Uhr ein 24-Jähriger aus Landshut mit seinem BMW M4 auf der A92 in Richtung München unterwegs.

Zur selben Zeit war ein 63-Jähriger aus dem Großraum München dabei, an der Anschlussstelle Moosburg-Nord mit seinem Audi Q3 auf die A92 zu fahren. Er befand sich gerade auf dem Beschleunigungsstreifen, als sich der 24-Jährige in seinem BMW mit hoher Geschwindigkeit näherte und den Audi von hinten erfasste.

63-Jähriger erliegt schweren Verletzungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge etwa 200 Meter weit geschleudert und kamen erst am Ende des Beschleunigungsstreifens zum Stehen.

Der alarmierte Rettungsdienst befreite den 63-Jährigen aus seinem Fahrzeug, erstversorgte ihn und brachte ihn anschließend ins Klinikum Freising. Bei dem Unfall zog sich der 63-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er diesen kurze Zeit später im Krankenhaus erlag.

Der 24-jährige BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. In seinem Fahrzeug saßen noch eine 16- und eine 17-Jährige aus Landshut. Die beiden Jugendlichen wurden mit Verdacht auf Schädelhirntrauma ins Klinikum Achdorf transportiert.

Führerschein weg: Gegen BMW-Fahrer wird nun ermittelt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der beim BMW auf rund 90.000 Euro und beim Audi auf etwa 50.000 Euro geschätzt wird.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens an die Unfallstelle gerufen.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Aufgrund der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme war die A92 in Richtung München an der Anschlussstelle Moosburg-Nord für ca. 8 Stunden gesperrt.