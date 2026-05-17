Tödlicher Flugzeugabsturz: Männer kamen aus dem Münchner Umland

Nach dem Absturz in Limburgerhof laufen die Ermittlungen: Zwei Männer aus dem Landkreis Ebersberg und dem Landkreis Starnberg kamen ums Leben. Jetzt sind Experten gefragt.

Ein Propeller der Maschine lag vor einem Wohnhaus.

Die zwei Männer, die bei dem Absturz ihres Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben sind, kamen aus Bayern. Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen mit.

Den Angaben nach waren sie mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen in Bayern unterwegs. Laut Zeugenaussagen gab es am Samstag gegen 11.30 Uhr "einen Knall oder ein Explosionsgeräusch", wie ein Polizeisprecher berichtet hatte.

Das Kleinflugzeug krachte auf ein Grundstück am Ortsrand. Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Wohnhauses, zahlreiche Trümmerteile in einem größeren Umkreis um die Stelle.

Die beiden Insassen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Experten im Einsatz

Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Verstorbenen seien sichergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln. Die Trümmerteile werden demnach dokumentiert, auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind im Einsatz.

Die Trümmerteile waren in dem Wohngebiet verteilt. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Noch vor Ort befindliche Trümmerteile des Flugzeuges werden den Angaben nach abtransportiert und sichergestellt. Die Maßnahmen können laut Polizeiaussagen voraussichtlich im Laufe des Tages abgeschlossen werden. Mit konkreten Ergebnissen zur Absturzursache ist der Polizei zufolge erst nach mehreren Monaten zu rechnen.