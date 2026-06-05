Tödliche Messerattacke in Asylbewerberunterkunft

Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Asylbewerberunterkunft sitzt ein Mann im Gefängnis. Die Hintergründe des Streits sind laut den Ermittlern noch unklar.

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Flüchtlingen aus Afghanistan ist in Oberbayern ein 40 Jahre alter Mann getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 26-Jähriger bei dem Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Herrsching am Ammersee ein Messer gezogen und mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen. Der ältere Mann sei kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben, die Ärzte konnten ihn nicht mehr reanimieren.

Zeugen hatten die Auseinandersetzung beobachtet und die Polizei gerufen. Beamte konnten den Verdächtigen widerstandslos in einem Wohncontainer festnehmen. Wegen Verdachts eines Tötungsdelikts wurde gegen den 26-Jährigen ein Haftbefehl erlassen. Die Hintergründe des Streits sind nach Angaben der Ermittler noch unklar. Die Kripo untersucht nun den Fall.