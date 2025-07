Tierquälerei in Starnberg: Unbekannte steinigt Ente zu Tode

Eine Frau tötet in Starnberg eine Ente mit Steinwürfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine unfassbare Tierquälerei hat sich am Mittwochnachmittag in Starnberg abgespielt. Wie die dortige Polizei mitteilte, bewarf gegen 15.50 Uhr eine bislang unbekannte Täterin im Nepomukweg eine Ente mit Steinen. Dabei fügte die Frau dem Tier eine Kopfplatzwunde und so schwere Verletzungen zu, dass die Ente daran verstarb. Nach der Tat entfernte sich die Steinewerferin in Richtung Percha Peach.

Zeugen sagten aus, dass die Frau ihre blonden Haare zu einem Dutt zusammengebunden hatte. Dazu trug sie einen schwarzen Bikini und einen blauen Überwurf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können, sich bei der PI Starnberg unter 08151/3640 zu melden.