Teenie-Party in Freising eskaliert - Polizei leitet Großfahndung nach Veranstalter ein

Im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld läuft die Party eines 15-Jährigen völlig aus dem Ruder. Aus Angst vor seinen Eltern geht der Junge erst mal stiften, was eine Großfahndung der Polizei auslöst.

Sturmfreie Bude und Party mit seinen Freunden - für viele Jugendliche ein Traum. Doch dieser Traum hat sich für einen 15-jährigen Lerchenfelder schnell zu einem Albtraum entwickelt.

Wie die Polizei berichtet, nutzte der Teenager am Montagnachmittag die Abwesenheit seiner Eltern dafür, seine Freunde einzuladen und zu Hause mal tüchtig abzufeiern. Doch was zunächst als geselliges Beisammensein begann, nahm mit gesteigertem Alkoholkonsum eine böse Wendung.

Party läuft aus dem Ruder: 15-jähriger Gastgeber ergreift die Flucht

Als die Wohnung mehr einem verwüsteten Schlachtfeld denn einem beschaulichen Heim ähnelte, schwante dem 15-Jährigen wohl übles. Aus Angst vor der Reaktion seiner Eltern nahm der Sohnemann Reißaus und sprang dafür aus dem 1. Stock.

Seine Freunde bekamen von der Flucht des Gastgebers Wind, alarmierten die Polizei und teilten dieser mit, dass ihr Kumpel bei der Landung auf dem Kopf gelandet sei und anschließend das Weite gesucht hatte.

Polizei sucht mit Hubschrauber und Hunden nach Teenager

Da es nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der 15-Jährige bei seinem Sprung eine schwere Kopfverletzung zuzog, leitete die Polizei eine Großfahndung nach dem Teenager ein. Dabei wurden Wohngebiete in Lerchenfeld sowie angrenzende Böschungen und Waldgebiete abgesucht, sogar ein Polizeihubschrauber und eine Rettungshundestaffel waren an der Suche nach dem Jungen beteiligt.

Der kehrte rund fünf Stunden später zurück, wohlbehalten, aber immer noch 0,7 Promille intus.

Wie die Aufräumarbeiten vonstattengingen und mit welcher Strafe seitens der Eltern der 15-Jährige zu rechnen hat, entzieht sich der Kenntnis der Polizei.