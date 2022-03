Teenager bastelt sich Skateboard aus Warnbake

Ein Skateboard aus einer Warnbake und Achsen. Die Polizei zieht einen 16-Jährigen auf seinem Eigenbau bei Germering aus dem Verkehr.

Eichenau - Auf einem recht ungewöhnlichen Skateboard hat die Polizei am Samstag einen 16-Jährigen in der Roggensteier Allee in Eichenau erwischt. Der Teenager hatte sich sein Board selbst gebastelt: Es bestand aus einer Warnbake, an die er Räder geschraubt hatte.

Skateboard rot-weiss: Verboten gut

Die rot-weiß-gestreiften Schilder kennt jeder, sie werden zur Absicherung von Baustellen an Straßen aufgestellt. Der 16-Jährige behauptet, er habe die Warnbake vor zwei Wochen in der Nähe eines Einkaufsmarkts gefunden und anschließend entsprechend umgebaut. Die Polizei stellte das Skateboard sicher, der Teenager wurde angezeigt.