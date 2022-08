Teenager (18) stirbt bei Motorrad-Unfall in Feldkirchen

Der junge Mann kollidierte mit einem abbiegenden Auto und starb wenig später im Krankenhaus.

Aschheim/Feldkirchen - Schlimmer Verkehrsunfall im Landkreis München: Wie die Polizei berichtet, ist ein 18-Jähriger am Mittwochabend bei Aschheim ums Leben gekommen.

Demnach fuhr der Teenager mit seiner Honda von Feldkirchen kommend in Richtung Aschheim. An der Einmündung zur Staatsstraße 2082 wollte er weiter geradeaus fahren. Hier hat sich zur gleichen Zeit ein 23-jähriger Autofahrer aufgehalten. Er kam gerade aus Aschheim und wollte mit seinem Mazda nach links in die Staatsstraße abbiegen. Dabei kam es dann zur Kollision.

Junger Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Der 18-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Der 23-Jährige im Mazda sowie seine beiden Mitfahrer (29, 66) blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Feldkirchner Straße musste nach dem Unfall für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.