Taufkirchen: Mann bleibt mit E-Scooter in S-Bahntür stecken

In Taufkirchen ist es zu einem ungewöhnlichen S-Bahnunfall gekommen. Ein Mann blieb mit seinem E-Scooter in der sich schließenden Tür stecken. Er verletzte sich leicht.

Taufkirchen - Gerade nochmal halbwegs gut gegangen: Am Sonntagabend verletzte sich ein Mann an der S-Bahnhaltestelle in Taufkirchen (Lkr. München) lediglich leicht, als er die Bahn verlassen wollte – der Vorfall hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können.

Wie die Bundespolizei berichtet, schlossen sich gerade die Türen, als der 29-Jährige aus Aßling mit seinem E-Scooter aus der S-Bahn aussteigen wollte. Er wurde mitsamt des Rollers eingeklemmt. Das änderte sich auch nicht, als die S-Bahn bereits wieder anfuhr – mit Hilfe eines Passanten konnte er sich nach etwa zehn Metern befreien. Der Scooter blieb jedoch in der Tür stecken. Am Ende des Bahnsteigs schlug der Roller an ein Metallgitter, brach daraufhin in zwei Teile und fiel auf die Gleise.

Der 29-Jährige verletzte sich bei seiner Befreiung leicht an Knie und Schulter. Zudem verlor er einen Schuh, der in der S-Bahn liegenblieb.

Technischer Defekt oder menschliches Versagen?

Der 28 Jahre alte Zugführer bemerkte den Vorfall nicht, erst am nächsten Halt wurde er darüber informiert. Danach wurde die S-Bahn aus dem Betrieb genommen. "Ob der Unfall auf einen technischen Defekt oder menschliches Versagen zurückzuführen ist, ist derzeit Gegenstand der, durch die Bundespolizei geführten Ermittlungen", teilt die Bundespolizei mit.