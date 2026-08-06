Streit in Gräfelfing eskaliert: 17-Jähriger verletzt Stiefvater mit Machete

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit: Ein 30-Jähriger und sein Stiefsohn gehen zu Boden. Der Jugendliche zückt eine Machete.

Zwischen dem 17-Jährigen und seinem neuem Stiefvater waren in letzter Zeit schon öfter die Fetzen geflogen. Daher wohnte der Teenager auch nicht mehr bei seiner Mutter und derem neuen Partner in der Wohnung in einem Mietshaus in Gräfelfing.

Kurz nach Mitternacht eskaliert die Situation

Der Jugendliche klingelte nach Angaben der Polizei am Mittwoch etwa 20 Minuten nach Mitternacht. Noch an der Wohnungstüre geriet der 17-Jährige mit seiner Mutter in Streit. Der neue Lebenspartner ging dazwischen. Der Jugendliche hatte eine Machete dabei. Der 30-Jährige umklammerte seinen Stiefsohn mit beiden Armen am Oberkörper und schob ihn aus der Wohnung. Dabei stürzten beide im Treppenhaus zu Boden.

Stiefvater umklammert 17-Jährigen

Bei dem Gerangel soll der 17-Jährige mit der Machete zugestochen haben. Der Stiefvater erlitt mehrere Schnittwunden am Rücken, die allerdings nicht allzu tief waren. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen ins Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete, die Machete ließ er am Tatort zurück, sagte ein Polizeisprecher. Beamte nahmen den 17-Jährigen später in der Nähe der Wohnung seiner Mutter fest. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Verdächtige wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der entscheidet, ob der Jugendliche in Untersuchungshaft kommt.