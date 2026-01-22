Streit am Starnberger See eskaliert: Plötzlich fallen Schüsse

Am Mittwochabend fallen am Bahnhof in Tutzing Schüsse. Die Polizei kann zwei Tatverdächtige identifizieren.

Ein Streit am Bahnhof in Tutzing ist am Mittwochabend derart eskaliert, das am Ende mehrere Schüsse fielen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19.20 Uhr im Warteraum des Bahnhofsgebäudes in Tutzing zwischen mehreren jungen Männern zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 31-jähriger Deutscher aus Tutzing mit einem Baseballschläger bedroht.

Schüsse in Tutzing: Polizei kann zwei tatverdächtige identifizieren

Als dieser die Flucht ergriff, gab einer seiner Kontrahenten mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab, der 31-Jährige blieb damit unverletzt.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein, dabei gelang es ihr, zwei tatverdächtige Männer der siebenköpfigen Gruppe zu identifizieren und vorläufig festnehmen. Dabei handelte es sich um zwei Deutsche im Alter von 17 und 26 Jahren mit Wohnsitz in Starnberg.

Polizei sucht Zeugen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an.

Fünf weiteren unbekannten Männern der Gruppe gelang es, sich unerkannt vom Tatort zu entfernen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck Zeugen, die am Tatabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.