In und um die Landeshauptstadt gibt es häufiger Brände, die die Infrastruktur treffen. Nun war offenbar ein Mobilfunkmast bei München Ziel von Brandstiftern.

Durch ein mutmaßlich absichtlich gelegtes Feuer ist es zu einem Systemausfall an einem Mobilfunkmast in Pullach bei München gekommen. Das für Staatsschutzdelikte und politische Kriminalität zuständige Dezernat der Münchner Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, wie das Polizeipräsidium mitteilte.

Feuer an Mobilfunkmast

Der Systemausfall hatte sich bereits am Dienstagabend ereignet. Bei der Untersuchung der Ursache stellten Mitarbeiter des Mobilfunkunternehmens fest, dass es unterhalb des Funkturms zu einem Brand gekommen war. Dadurch wurden Stromkabel des Mobilfunkmastes beschädigt.

Die Polizei geht aktuell von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Der Schaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. In München und Umgebung war es in der Vergangenheit wiederholt zu Brandstiftungen an Infrastrukturanlagen gekommen.