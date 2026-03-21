Starnberger See: Koffer mit Drähten löst Polizeieinsatz aus

Drähte ragen aus einem Koffer am Starnberger See. Spezialisten rücken an, die Promenade wird für anderthalb Stunden gesperrt.

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Starnberg

Ein herrenloser Koffer, aus dem Drähte herausragten, hat am Starnberger See (Landkreis Starnberg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Seepromenade war für eineinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Auch Spezialisten des Landeskriminalamts waren demnach alarmiert. Die untersuchten demnach den Koffer, der auf einer Bank an der Seepromenade lag. Sie öffneten ihn den Angaben zufolge, als eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte.

Der Koffer befinde sich als Fundgegenstand bei der Polizei Starnberg und könne vom Eigentümer abgeholt werden.