Starnberg: Vermisste 57-Jährige tot aufgefunden – das ist bis jetzt bekannt

Die Polizei hat die seit Dezember vermisste 57-jährige Frau aus Starnberg tot aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Update: Die seit dem 19. Dezember 2025 vermisste 57-jährige Frau aus Starnberg ist tot aufgefunden worden. Am 18. Februar 2026 entdeckten Einsatzkräfte in einem Waldstück nahe der Bahngleise beim Waldfriedhof Starnberg eine zunächst unbekannte Frauenleiche, teilt die Polizei mit.

Ein DNA-Abgleich bestätigte, dass es sich um die vermisste Frau handelt. Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung widerrufen. Nach bisherigen Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor.

Erstmeldung 20. Januar: Kann ein Mensch einfach von heute auf morgen verschwinden? Ohne eine einzige Spur zu hinterlassen? Und das ohne Handy und Auto? In Starnberg ist genau das passiert. Von Anke M. fehlt seit einem Monat jedes Lebenszeichen. Schon seit dem 19. Dezember, einem Freitag. Sie ist nicht zu Weihnachten heimgekehrt. Und auch nicht zu Neujahr.

Die Lücke in ihrer Familie, kaum vorstellbar. Als Letzter gesehen hat sie an besagtem Morgen einer ihrer beiden Söhne in ihrer Wohnung, so steht es in der Vermisstenmeldung der Polizei. Doch am nächsten Tag kommt sie nicht zur Arbeit. Ohne sich abzumelden. Oder anzurufen.

Was ist passiert? Ist ihr etwas zugestoßen? Warum hat sie ihr Handy nicht mitgenommen? Fragen über Fragen. Und noch keine Antworten.

Die Tage zuvor ist sie krank gewesen

Auch ihr Arbeitgeber ist sehr besorgt. Ihr Chef Christoph Büchele vom BRK-Mehrgenerationen-Campus Gauting schildert den Tag, als die 57-Jährige völlig überraschend nicht zu ihrer Schicht kam: "Sie hätte am Samstag Spätdienst gehabt und ist nicht erschienen", sagt er der AZ. Die Tage zuvor sei sie krank gemeldet gewesen, habe sich aber am Freitag gesund gemeldet und wollte am Samstag wieder arbeiten.

Als die Altenpflegerin jedoch nicht kommt, wird noch am Samstagnachmittag ihr Vorgesetzter Büchele darüber informiert. In einem Telefonat mit dem Sohn stellt sich heraus, dass dieser davon ausgeht, die Mutter sei in der Arbeit. Der Sohn schaltet daraufhin die Polizei ein.

"Eine zuverlässige, bodenständige und solide Mitarbeiterin"

All das passe überhaupt nicht zu ihr, sagt Büchele. Er beschreibt die Vermisste so: "Sie ist eine bodenständige und solide Mitarbeiterin." Und: "Sie war in der Vergangenheit sehr zuverlässig und erschien immer pünktlich."

Ihr plötzliches Verschwinden hinterlässt ein Rätsel: "Sie hat ihre wichtigsten Wertgegenstände wie zum Beispiel das Handy daheim gelassen und erschien zugleich nicht in der Arbeit – das ist natürlich sehr komisch und auffallend. Das ist nicht ihre Art", sagt Büchele.

Am schlimmsten: "Die Ungewissheit, Tag für Tag"

Die Stimmung an ihrem Arbeitsplatz sei "dezenter als sonst". Alle dächten an sie, hielten die Augen offen, erhofften sich gute Neuigkeiten. Mit am schlimmsten sei die "Ungewissheit, Tag für Tag". "Bewohner, die sie kennen, fragen täglich nach, ob es etwas Neues gibt."

Sie hätten auch das Vermissten-Plakat im Mehrgenerationen-Campus aufgehängt, sprächen aktiv mit den Mitarbeitern, wie es ihnen mit der ungewissen Situation ergeht. Das Fehlen der Kollegin, es sei allgegenwärtig: "Sie ist auf dem Dienstplan sichtbar, ihr Name steht da. Menschlich natürlich sowieso."

"Man kann fast nichts tun" – außer aufmerksam sein

Büchele sagt: "Wir sind ratlos. Man würde gern etwas tun, aber man kann fast nichts tun." Außer immer wieder an den Fall Anke M. zu erinnern und zu appellieren, aufmerksam zu sein. Sei es in den Öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Autofahren oder beim Spaziergehen.

Wir haben keinerlei Hinweise, wo sie sich aufhalten könnte und was passiert ist

Die AZ hat einen Monat nach dem Verschwinden der Starnbergerin beim zuständigen Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt nachgefragt. Ein Sprecher teilt der AZ am Dienstag mit, dass die Ermittlungen zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen wurden. "Nach Auskunft dieser ergaben sich bislang keine neuen Hinweise auf den Verbleib von Frau M."

Es werde derzeit "auch nicht ausgeschlossen, dass Frau M. ihr gewohntes Lebensumfeld freiwillig verlassen hat. Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen oder ein Suizidgeschehen ergaben sich bislang nicht", heißt es auf AZ-Nachfrage. Die Polizei hatte zuvor unter anderem schon ihr zurückgelassenes Handy ausgewertet. Ohne heiße Spur.

Die Polizei bittet um Hinweise

Mittlerweile hat die Polizei auch ein weiteres, aktuelleres Foto der Vermissten veröffentlicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat die Vermisste seit dem 19. Dezember 2025 gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise machen? Auskünfte an 08151/3640 oder an jede andere Dienststelle.