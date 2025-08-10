AZ-Plus
  • Starnberg: Polizei nimmt Dreijährigen in ihre Obhut – Beamten wechseln auch die Windeln 

Starnberg: Polizei nimmt Dreijährigen in ihre Obhut – Beamten wechseln auch die Windeln 

Nur in Windeln huscht ein Kleinkind aus der Wohnungstür heraus. Nachdem Passanten ihn finden, nehmen Polizeibeamte ihn mit auf die Wache. Dort darf er sich über eine frische Windel freuen.
Nach einer Stunde auf der Inspektion durfte der Dreijährige mit seinen Großeltern heim. (Symbolbild)
Nach einer Stunde auf der Inspektion durfte der Dreijährige mit seinen Großeltern heim. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Nur in Windeln bekleidet ist ein dreijähriger Junge bei seinen Großeltern die Tür heraus spaziert. Passanten fanden den Jungen am Samstag (9. August) in Starnberg, wie die Polizei mitteilte. Der Junge konnte den Passanten demnach wohl nicht erklären, wer er ist. Deshalb riefen sie die Polizei.

Polizei nimmt Dreijährigen in ihre Obhut: Beamten wechseln auch die Windeln 

Die Polizeibeamten nahmen das Kind den Angaben zufolge in Obhut. Der Dreijährige war wohlauf und wurde mit zur Inspektion gebracht. Dort betreuten die Beamten das Kind und wechselten ihm auch die Windel.

Nach einer Stunde meldeten sich die Großeltern des Jungen, wie es hieß. Es stellte sich heraus, dass der Dreijährige aus deren Wohnung gegangen war, als sie scheinbar kurz unaufmerksam waren.  Nach einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Jugendamtes durften die Großeltern ihren Enkel wieder nach Hause bringen. Die Mutter des Jungen sei zu dem Zeitpunkt auf einem Ausflug gewesen.

 

 

