Staatsstraße bei München nach Unfall eine Stunde lang gesperrt

Der Unfallhergang und die genauen Hintergründe sind noch unklar, verunglückt sind ein Pkw und ein Kraftrad. Die Staatsstraße 2342 musste gesperrt werden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Laut eines Polizeisprechers war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt, der Verkehr fließt wieder: Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen München-Feldmoching und Oberschleißheim (Landkreis München) ist die Staatsstraße 2342 am Mittwoch für über eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt gewesen.

Staatsstraße 2342: Unfall mit Auto und Kraftrad – Hintergründe unklar

Wie ein Polizeisprecher der AZ weiter mitteilte, waren ein Pkw und ein Kraftrad in den Unfall verwickelt. Der Notruf sei gegen 14.35 Uhr eingegangen, auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Zu den genauen Hintergründen des Unfallgeschehens und zu den möglichen Beteiligten konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.