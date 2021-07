Sprengstoff an der Isar: Mann nimmt Granate mit ins Büro

Am Samstag hat ein Mann die Münchner Polizei alarmiert, nachdem er metallische Gegenstände an der Isar entdeckt und diese in ein Büro gebracht hatte. Bei einem der Fundstücke handelte es sich um eine Granate.

11. Juli 2021 - 12:03 Uhr | AZ

An der Isar hat ein Mann eine zündfähige Granate entdeckt. (Symbolbild) © IMAGO / IPON

Ismaning- Bei einem Spaziergang an der Isar hat ein Mann eine Granate entdeckt. Da er diese allerdings nicht sofort als gefährlichen Sprengkörper identifizierte, nahm er sie mit weiteren metallischen Gegenständen mit in ein Büro am Carl-Zeiss-Ring, wie die Polizei mitteilt. Granate gefunden: Spezialkräfte führen kontrollierte Sprengung durch Erst durch eine Internetrecherche wurde dem Finder offenbar bewusst, dass es sich bei einem der Fundstücke um eine Granate handeln könnte. Daraufhin alarmierte er die Polizei, die mit entsprechenden Spezialkräften das Gebäude absperrten. Lesen Sie auch Kindheit in den 50ern: Münchner Kindl und ihre Nachkriegs-Welt X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Tatsächlich bestätigten die Spezialkräfte, dass es sich bei dem metallischen Gegenstand um eine zündfähige Granate handelt. Der Sprengkörper wurde in einen Steinbruch im nahegelegenen Ortsteil Fischerhäuser gebracht und dort kontrolliert gesprengt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt und es gab auch keinen Sachschaden. Polizei warnt vor verdächtigen Gegenständen aus Metall Die Münchner Polizei warnt davor, metallische Gegenstände, die verdächtig wirken, anzufassen: "In diesem Fall wird zur möglichst großen Abstandseinhaltung zu den aufgefundenen Gegenständen, sowie zur unverzüglichen Verständigung der Polizei über den Notruf 110 geraten."