Spektakulärer Unfall in Vaterstetten: Fahrer eines Range Rover verliert Kontrolle

In Vaterstetten hat der Fahrer eines Range Rover die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam von der Straße ab. Der Fahrer ist mit mittelschweren Verletzungen im Krankenhaus, der Sachschaden ist enorm.

Der Range Rover hinterlässt eine Spur der Verwüstung in Vaterstetten.

Vaterstetten - Am Montagmorgen hat der 50-jährige Fahrer eines Range Rover im Zentrum Vaterstettens die Kontrolle über sein Auto verloren. Auf der Höhe der Kreuzung Brunnenstraße beschleunigte er plötzlich stark und kam von der Straße ab. Er fuhr an Hausmauern entlang, touchierte Schaufenster und geparkte Autos und fuhr über einen Parkplatz. Vor einem Sportgeschäft überschlug sich schließlich der Wagen und kam so nach ca. 70 Metern zum Stehen.

Vaterstetten: Unfallfahrer hinterlässt Spur der Zerstörung

Die Polizei vermutet, dass die spektakuläre Unfallfahrt aufgrund eines medizinischen Notfalls passiert ist. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde von Ersthelfern betreut. Nach Angaben der Polizei erlitt er mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Münchner Krankenhaus transportiert.

04.04.22 Karl-Böhm-Straße, Vaterstetten; Lkr. EBE Verkehrsunfall: Pkw fährt in Ladenzeile; 1 Verl. Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334 © Thomas Gaulke

Der angerichtete Schaden ist enorm: Vier Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten und die Fahrbahn wurde zeitweise komplett gesperrt. Die Schadensbilanz: allein 150.000 Euro an den Fahrzeugen. Wie schwer die Schäden an den Hausfassaden ist, kann die Polizei noch nicht beziffern.

Glück im Unglück: Keine weiteren Verletzten

Normalerweise sind an der Straße zu der Zeit viele Menschen unterwegs, zur Zeit des Unfalls war dies aber zum Glück nicht der Fall. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Vaterstetten und zwei Rettungswagen.