Eine 32-Jährige aus Taufkirchen sitzt mit ihrem erst sechs Wochen alten Baby am Boden. Plötzlich stehen zwei Männer in der Wohnung. Der eine Täter bedrängt die junge Mutter so sehr, dass ihr der Bub aus dem Arm rutscht und zu Boden fällt.

Die Polizei fahndet nach zqei Männern, die in Taufkirchen bei München eine junge Mutter und deren Baby in der Wohnung überfallen haben. (Symbolbild)

Weil es so heiß an diesem Tag war, hatte die 32-Jährige in ihrer Wohnung im Hochparterre eines Mietshauses in Taufkirchen (Landkreis München) am Freitagnachmittag die Fenster geöffnet, um zu lüften. Die Frau saß mit ihrem erst sechs Wochen alten Sohn im Arm auf dem Boden.

Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse

Gegen 17.10 Uhr drangen nach Polizeiangaben über eines der offenen Fenster zwei Männer in die Wohnung ein. Einer der Täter ging sofort ins Schlafzimmer und suchte nach Geld, Schmuck und anderen Wertgegenständen.

Räuber setzte junge Mutter unter Druck

Sein Komplize setzte derweil die 32-Jährige unter Druck. Er wollte, dass die junge Mutter Geld herausrückt. Als die Frau aufstehen wollte, drückte er sie zurück auf den Boden. Dabei rutschte der 32-Jährigen das Baby vom Arm und fiel auf den Boden. Der kleine Bub schlug mit dem Kopf auf. Weil die Fallhöhe relativ gering war, blieb der Kleine nach Polizeiangaben zum Glück unverletzt.

32-Jährige ruft vom Balkon aus um Hilfe

Der 32-Jährigen gelang es, raus auf den Balkon zu rennen und laut um Hilfe zu rufen. Aufmerksame Zeugen verständigten den Polizeinotruf. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt und ohne Beute flüchten. Das Kommissariat 21 ermittelt.

Beide Täter maskiert

Ob die beiden Täter es gezielt auf die Wohnung der 32-Jährigen abgesehen hatten, ist unklar. Vermutlich sahen sie die offenen Fenster und hielten es für eine günstige Gelegenheit. Auffallend ist, dass beide Männer OP-Masken und Plastikhandschuhe trugen.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlanke Statur; bekleidet mit einem schwarzen Basecap, ein schwarzes langes Hemd mit Knöpfen, schwarze lange Stoffhose, schwarze Schuhe, blaue Plastikhandschuhe, schwarze große Sonnenbrille, hellgrüne OP-Maske

Täter 2: etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlanke Statur, volle braune Haare; bekleidet mit einem langen schwarzen Hemd mit Knöpfen, lange schwarze Stoffhose, schwarze Sportschuhe, große schwarze Sonnenbrille, schwarze Basecap, eine grüne OP-Maske und blaue Plastikhandschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Waldstraße, Ahornring, Lindenring, Eichenstraße, Akazienstraße, Platanenstraße und im angrenzenden Gewerbegebiet (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?