Sie legen wieder ab: Schifffahrt auf Starnberger See und Ammersee startet

Ab Karfreitag fahren die Schiffe wieder auf dem Ammersee und Starnberger See. Die Preise im Überblick.

Starnberg/Herrsching - Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön – das gilt jetzt auch endlich wieder am Ammersee und am Starnberger See. Ab Karfreitag heißt es nämlich auch dort wieder "Leinen los!" für die Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt.

Am Tegernsee konnte man schon seit Ende März wieder den Fahrtwind an Bord genießen, die Dampfer am Königssee fahren sogar ganzjährig. Nun ist auch die restliche Flotte, die in der Winterpause gewartet und auf Hochglanz gebracht wurde, wieder vollständig im Einsatz.

Seenschifffahrt: Kinder, Familien und Senioren sind günstiger unterwegs

Pünktlich zum langen Wochenende kann man am Ammersee und Starnberger See bei einer Rundfahrt übers Deck schlendern und die idyllische bayerische Seenlandschaft genießen – Kinder, Familien, Senioren und viele weitere Personengruppen erhalten eine Vergünstigung.

Die Schifffahrt am Starnberger See ist übrigens nicht nur Tradition, sondern geht auch mit der Zeit: Letztes Jahr wurde die vollelektrische EMS Berg getauft, die vollständig mit Ökostrom angetrieben wird. Eine Seefahrt, die ist lustig, schön - und jetzt auch umweltfreundlich.

Preise für die Schifffahrt am Ammersee: Große Rundfahrt 22 Euro, Südliche Rundfahrt 13,50 Euro, Nördliche Rundfahrt 18 Euro

Preise für die Schifffahrt am Starnberger See: Große Rundfahrt 22 Euro, Nördliche Rundfahrt 15,70 Euro, Kurzrundfahrt 12,10 Euro, Südliche Rundfahrt 15,70 Euro