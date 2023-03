Sexueller Übergriff auf 30-Jährige in Gräfelfing – Zeugen gesucht

Beim Joggen erfährt eine 30-Jährige einen sexuellen Übergriff von einem Unbekannten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gräfelfing - Am Samstagabend ist es in einem Waldstück bei Gräfelfing zu einem sexuellen Übergriff gekommen.

Unbekannter flüchtet, als 30-Jährige zu schreien beginnt

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war eine 30-Jährige gegen 18.45 Uhr im Waldstück "Lochhamer Schlag" Joggen, als ein Unbekannter sie plötzlich von hinten packte und festhielt. Als die Frau anfing, laut zu schreien und um sich zu schlagen, lies der Unbekannte von ihr ab und flüchtete.

Die 30-Jährige lief daraufhin nach Hause, zu ihrem Glück unverletzt, und erstattete noch am Abend Anzeige bei der Polizei. Das zuständige Kommissariat für Sexualdelikte hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Fall machen können.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30 Jahre alt, sportliche Statur; dunkle Bekleidung.

Wer kann Hinweise geben?

Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich Lohenstraße, Am Haag und Seeholzenstraße in Gräfelfing Beobachtungen gemacht haben, die im mit diesem Übergriff in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich beim Kommissariat 15 unter 089/2910-0 oder jeder anderen Münchner Polizeidienststelle zu melden.