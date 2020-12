Sexuelle Nötigung in der S-Bahn: Tatverdächtiger (40) festgenommen

Zwei 15-jährige Mädchen haben die Polizei bei der Fahndung entscheidend unterstützt: Jetzt sitzt ein Mann aus Unterhaching in Untersuchungshaft.

Unterhaching - Schneller Fahndungserfolg dank der Mitarbeit einer Zeugin und einer der beiden Geschädigten: Beamte der Münchner Bundespolizei haben einen gesuchten Mann festgenommen. Dem 40-Jährigen aus Unterhaching wird vorgeworfen, am 30. November in einer S-Bahn (S3, Unterhaching-München) zwei Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren sexuell genötigt zu haben.

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, konnte der Tatverdächtige nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Münchner Landes- und Bundespolizei am Freitag (4. Dezember) gegen 7.30 Uhr ermittelt werden. Dabei unterstützten eine couragierte Zeugin sowie eines der geschädigten Mädchen - beide sind 15 Jahre alt und kommen aus Unterhaching - die Polizei tatkräftig.

Verdacht der sexuellen Nötigung: 40-Jähriger in U-Haft

Beamte der Bundespolizei erkannten den 40-Jährigen in einer S3 auf der Fahrt in Richtung München und nahmen ihn fest. Bereits am Samstag (5. Dezember) ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I Untersuchungshaft gegen den Mann an, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.