Seniorin verliert 100.000 Euro nach Schockanruf
Betrüger haben mit einem Schockanruf Silber- und Goldmünzen im Wert von rund 100.000 Euro von einer Seniorin erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die über 80-Jährige aus Dorfen (Landkreis Erding) einen Anruf, demzufolge ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Laut Polizei wiesen die Betrüger die Frau an, eine Kaution bereitzustellen.
Die Seniorin habe kurz darauf Silber- und Goldmünzen in einem Gesamtwert von rund 100.000 Euro an einen bislang unbekannten Mann gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.
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