Seniorin verliert 100.000 Euro nach Schockanruf

Betrüger rufen bei einer Seniorin in Dorfen an und behaupten, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht. Sie glaubt den Tätern – und verliert Silber sowie Gold in sechsstelligem Wert.

Nach einem Schockanruf übergab eine über 80-Jährige Silber- und Goldmünzen im Wert von rund 100.000 Euro. (Symbolbild)

Betrüger haben mit einem Schockanruf Silber- und Goldmünzen im Wert von rund 100.000 Euro von einer Seniorin erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die über 80-Jährige aus Dorfen (Landkreis Erding) einen Anruf, demzufolge ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Laut Polizei wiesen die Betrüger die Frau an, eine Kaution bereitzustellen.

Die Seniorin habe kurz darauf Silber- und Goldmünzen in einem Gesamtwert von rund 100.000 Euro an einen bislang unbekannten Mann gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.