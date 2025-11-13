AZ-Plus

Seniorin stirbt nach Zusammenprall mit Linienbus

Ein Linienbus erfasst eine ältere Frau. Obwohl schnell geholfen wird, hat der Unfall schlimme Folgen.
dpa |
Eine Seniorin ist nach dem Zusammenprall mit einem Linienbus in Puchheim gestorben. (Symbolbild)
© Daniel Karmann/dpa
Puchheim

Eine ältere Fußgängerin ist in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) von einem Linienbus erfasst und getötet worden. Die Frau sei durch den Zusammenprall gestürzt und habe dabei schwere Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Zwar habe eine zufällig in der Nähe befindliche Ärztin schnell erste Hilfe geleistet. Doch sei die Frau wenige Stunden später im Krankenhaus gestorben. Gegen den 47 Jahre alten Busfahrer sei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft habe ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.

