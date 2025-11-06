AZ-Plus

Sechsstelliger Betrag durch Schockanruf erbeutet

Mit einer erfundenen Geschichte bringen Betrüger einen Mann dazu, einen sechsstelligen Betrag zu übergeben. Die Täter können flüchten.
dpa |
Per Schockanruf brachten die Täter den Mann dazu, Bargeld und Schmuck zu übergeben. (Symbolbild)
Per Schockanruf brachten die Täter den Mann dazu, Bargeld und Schmuck zu übergeben. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa
München

Betrüger haben durch einen Schockanruf einen niedrigen sechsstelligen Betrag erbeutet. Ein älterer Mann aus dem Landkreis Freising hatte unter anderem Bargeld und Schmuck an die Betrüger übergeben, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor erhielt der Mann einen Anruf, dass sein Sohn einen tödlichen Autounfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte er eine hohe Kaution übergeben.

Daraufhin begab er sich mit dem Bargeld und Schmuck in einem Jutebeutel zu einem vereinbarten Treffpunkt in der Münchner Innenstadt. Dort übergab er den Beutel an eine unbekannte Frau. Sie verschwand anschließend mit der Beute.

Nach der Übergabe wurde der Mann selbst misstrauisch und wandte sich an eine Polizeistreife. Die Polizei leitete daraufhin sofort die Fahndung ein. Bislang gibt es allerdings keine Hinweise auf die Täterin.

0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
