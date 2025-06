Sechsfache Mutter in Krailling getötet - Haftbefehl gegen Ehemann wegen Mordes erlassen

Ein Mann soll im oberbayrischen Krailling nahe München seine Frau getötet haben. Die sechs Kinder der 29-Jährigen kamen in die Obhut des Jugendamtes. Vor der Tragödie gab es womöglich eine Vorgeschichte.

Ein 36-Jähriger kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Vor dem gewaltsamen Tod einer jungen sechsfachen Mutter im oberbayerischen Krailling war ihr tatverdächtiger Ehemann wegen häuslicher Gewalt auffällig geworden. Gegen den 36-Jährige wurde am Sonntag ein Haftbefehl wegen des Verdachts eines heimtückisch begangenen Mordes in Kraft gesetzt, der Mann sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Gegen den Ehemann bestand ein Kontaktverbot

Wie nach der Tat bekannt wurde, bestand gegen ihn nach mehreren Fällen von häuslicher Gewalt gegen seine Frau seit dem 6. Juni ein gerichtliches Kontaktverbot, wie die Staatsanwaltschaft München II und das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilten.

Der Mann stand gleich nach der Tat im Verdacht, die 29 Jahre alte Mutter von sechs Kindern getötet zu haben. Nach Ergebnissen der Obduktion im Münchner Institut für Rechtsmedizin führte eine Vielzahl von Stich- und Schnittverletzungen zum Tod der jungen Frau.

In der Wohnung fanden die Beamten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ein Messer. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handele, werde derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Frau und Kinder zogen erst im April nach

Der jemenitische Staatsangehörige war seit Oktober 2022 in Deutschland. Seine Frau und die Kinder waren erst im April dieses Jahres im Rahmen des Familiennachzuges eingereist.

Die Hintergründe und das mögliche Motiv des Tötungsdelikts sind bislang unklar.

Anwohner hatten am Samstagnachmittag die Polizei verständigt, weil sie einen blutenden Mann in der rund 8.000 Einwohner zählenden Gemeinde Krailling gesehen hatten. Die Polizei überprüfte daraufhin die Wohnung des Mannes und stieß dort auf die tote 29-Jährige.

Kinder in Obhut des Jugendamtes

Das Jugendamt Starnberg nahm die sechs Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren in Obhut. Zur Frage, ob die Kinder während der mutmaßlichen Tat anwesend waren, machte die Polizei keine Angaben.