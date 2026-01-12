Wichtige Radioisotope für die Medizin, Verträge mit der Industrie, Forscher in Wartestellung – doch der Forschungsreaktor FRM II steht weiter still, fast sechs Jahre nun. Woran hakt es?

Gelobt als eine der wichtigsten Neutronenquellen Europas, gefeiert als bayerisches Leuchtturmprojekt – aber seit fast sechs Jahren außer Betrieb: Der Forschungsreaktor FRM II der Technischen Universität München (TUM) steht auch zum Start ins neue Jahr still. Wann der wegen seines hoch angereicherten Uran-Brennstoffs kritisierte Reaktor wieder anfahren kann, ist weiter offen. Man hoffe auf dieses Jahr, heißt es bei den Betreibern. Sie halten sich inzwischen mit Prognosen zurück.

Was ist das nur, dieser Zentralkanal?

Erst war es die Corona-Pandemie, wegen der man den Reaktor 2020 herunterfuhr, dann folgten Zwischenfälle – und eine scheinbar endlose Reparatur: Die Herstellung der Komponenten für den sogenannten Zentralkanal schleppt sich seit Jahren hin. Immer wieder wird nun über dieses zuvor kaum bekannte Stück diskutiert, das als zentrales Bauteil das Brennelement trägt.

Ersatzteile-Bau wird zur Geduldsprobe

"Niemand hätte gedacht, dass die Fertigung des Zentralkanals so aufwendig ist", räumt FRM-II-Sprecherin Anke Görg ein. "Für 2026 wünschen wir uns nichts lieber als viele Neutronen für die Wissenschaft am FRM II."

Im Zwischenlager Ahaus sollen die Abfälle landen. (Archivbild) © Guido Kirchner/dpa

Wie kürzlich aus der Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im bayerischen Landtag hervorging, warten die Garchinger schon seit fast 13 Jahren auf einen neuen Zentralkanal. Er war 2013 als regulär zu wechselndes Ersatzteil bestellt und sollte im Herbst 2014 geliefert werden, hieß es in der Antwort des Ministeriums.

Man könne die Arbeiten an dem Ersatzteil, an denen etliche Gewerke beteiligt seien, nicht wesentlich beschleunigen, erläuterte Görg. Es handele sich um eine Sonderanfertigung, die zudem nach den strengen Vorschriften für nukleare Anlagen geprüft werden müsse. All das koste sehr viel Zeit. "Dies lässt uns aktuell keine präzise Aussage zum Wiederanfahren treffen."

Justiz bremst Kritiker aus

Dabei ist ein anderes Hindernis gerichtlich aus dem Weg geschafft worden. Klagen von Umweltschützern gegen den Betrieb mit dem bis zu 93 Prozent hoch angereicherten und nach ihrer Ansicht waffenfähigen Uran scheiterten vor den Gerichten.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) wies die Klage des Bundes Naturschutz in Bayern (BN) ab, das Bundesverwaltungsgericht wies im Dezember eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ab. So gesehen könnte der Reaktor mit hochangereichertem Uran weiterbetrieben werden, bis ein neuer Brennstoff zur Verfügung steht.

Bei dessen Entwicklung zumindest kommt die Wissenschaft voran: Ein wichtiger Brennstofftest für FRM II sei erfolgreich gewesen, teilten die Betreiber kurz vor Weihnachten mit. Der Genehmigungsantrag für Brennelemente mit unter 20 Prozent angereichertem Uran wurde noch vor dem Jahreswechsel eingereicht. Doch bis neue Brennstäbe einsatzfähig sind, werden noch Jahre vergehen – gerechnet wird mit Anfang der 2030er Jahre.

Was der FRM II für Wissenschaft, Industrie und Medizin bedeutet

Wissenschaftler aus vielen Ländern der Welt warten inzwischen darauf, wieder mit den Neutronen forschen zu können. Auch aus der Industrie – vor allem aus der Materialforschung und aus dem Gesundheitssektor – kämen Anfragen, sagte Görg. "Es gibt sogar schon Verträge, weil die Industrie fest daran glaubt, dass wir bald wieder laufen." Die Medizin bekommt aus Garching wichtige Radioisotope für Krebsbehandlung und Diagnostik.

Wenn der Reaktor wieder anfährt, müsste alsbald auch ein Atomtransport rollen. Das Abklingbecken in Garching für abgebrannte Brennelemente ist fast voll. Genehmigt sind Transport und Einlagerung im Zwischenlager Ahaus, die Transportgenehmigung gilt bis Sommer 2027.

Der Garchinger Atommüll - besonders gefährlich?

Atomgegner kritisieren, der Müll aus Garching - und damit der Transport über 700 Kilometer nach Ahaus– sei besonders problematisch. Der Abfall enthält teils noch immer hoch angereichertes Uran. Laut Gegnern könnte selbst das noch für Atomwaffen missbraucht werden. Die Betreiber des FRM II betonten hingegen stets, für den Bau von Waffen seien spezielle Wiederaufbereitungsanlagen nötig, von denen es weltweit nur eine Handvoll gebe.

Ob die Castoren dieses Jahr rollen, ist unklar. Der konkrete Termin bliebe aus Sicherheitsgründen ohnehin geheim.