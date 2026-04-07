Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr rücken mit technischem Sondergerät zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in Unterschleißheim an.

Die Münchner Feuerwehr spricht von "Überlandhilfe mit schwerem Gerät": Deren Einsatzkräfte unterstützten in Unterschleißheim (Landkreis München) und brachten einen Patienten unter ständiger medizinischer Betreuung eines Höhenretters in Sicherheit.

Rettung mittels Drehleiter misslingt: Münchner Höhenretter springen ein

Am Ostermontag hatte der Rettungsdienst den Angaben zufolge gegen 15.20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim zur Personenrettung mittels Drehleiter in den Furtweg alarmiert. Der medizinische Zustand eines Patienten im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses ließ demnach einen Transport durch das Treppenhaus zum Rettungswagen nicht zu.

Weil wegen der nach hinten versetzten Lage des Hauses die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr nicht ausreichte, forderte der Einsatzleiter einen Kranwagen und die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr München an.

© Berufsfeuerwehr München

"Vor Ort konnte die Person mit dem Kranwagen 70 und einer Schleifkorbtrage sowie unter ständiger medizinischer Betreuung eines Höhenretters in Sicherheit gebracht werden", teilte die Feuerwehr München weiter mit. Der Patient sei dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert worden.