"Schwerste Verletzungen": Pedelec-Fahrer in Dachau von Auto überrollt

Ein 50-Jähriger stürzt auf dem Gehweg mit seinem Pedelec und landet auf der Straße. In diesem Moment fährt eine 50-Jährige mit ihrem Mercedes vorbei.

Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. (Symbolbild)

Nach einem Verkehrsunfall in Dachau ist am Dienstag (4. November) ein 55-jähriger Radfahrer "mit schwersten Verletzungen" zunächst ins Krankenhaus Dachau gebracht worden und wurde von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen.

Pedelecfahrer stürzt in Dachau "unvermittelt auf die Fahrbahn"

Wie die Polizei weiter berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18.15 Uhr in der Augsburger Straße. Der Mann war demnach mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad. Der Mann sei dabei "unvermittelt auf die Fahrbahn" gefallen´, so die Polizei.

Mercedes-Fahrerin überrollt den gestürzten Mann mit ihrem Auto

In diesem Moment habe eine dem Radfahrer entgegenkommende 50-jährige Frau aus der Gemeinde Erdweg mit ihrem Mercedes nicht mehr rechtzeitig ausweichen können, und sie "überrollte den Gestürzten" mit ihrem Fahrzeug. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei weiter.