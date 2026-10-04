Schweres Unglück bei München: 47-Jähriger von Straßenbahn erfasst und verletzt

Ein Mann stürzt an einer Haltestelle in Grünwald auf die Gleise. Eine einfahrende Straßenbahn kann trotz Bremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Ein 47-Jähriger ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Grünwald auf die Gleise gestürzt und von einer einfahrenden Bahn erfasst worden. (Symbolbild)

Ein 47-Jähriger ist in Grünwald im Landkreis München von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fiel der Mann an der Haltestelle "Südtiroler Straße" aus bislang unbekannter Ursache auf die Gleise.

Der Fahrer der einfahrenden Straßenbahn leitete nach Polizeiangaben eine Bremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut ersten Untersuchungen in der Klinik ist ein Lungenflügel des Patienten kollabiert. Ob Alkohol oder Drogen bei dem Sturz eine Rolle gespielt haben, wird untersucht. Eine Blutprobe wurde bei dem Mann genommen und ins Labor geschickt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.