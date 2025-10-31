AZ-Plus

Schwerer Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto steigen und stirbt

Ein 33-Jähriger will sich in Unterhaching auf die Rückbank eines Wagens setzen, als die Fahrerin schon Gas gibt. Es kommt zu einem folgenreichen Sturz.
AZ/ dpa |
Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber. (Symbolbild)
Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Mann ist beim Versuch, in ein anfahrendes Auto zu steigen, gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 33-Jährige habe am Donnerstag in Unterhaching (Landkreis München) in den Wagen einer 44-Jährigen klettern wollen, teilte die Polizei mit. Doch die Frau sei losgefahren, bevor der Mann im Wagen war. 

Ob sie dadurch verhindern wollte, dass er einsteigt, oder es sich um ein Missverständnis handelte, sei bei den Ermittlungen noch zu klären, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahrerin und der 33-Jährige hätten sich gekannt. In welcher Beziehung die beiden zueinanderstanden, sagte die Polizeisprecherin zunächst aber nicht.

Der Mann sei bei dem Unfall gestürzt und vom Auto erfasst worden. Rettungskräfte hätten ihn noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er aber wenig später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein Gutachten soll bei den Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen helfen.

